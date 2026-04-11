Lazio, Martino: “Non è la squadra pensata da Sarri. Non sono così sicuro che resterà”

Le parole di Giorgio Martino sulla Lazio

Matteo Torniai Redattore 11 aprile 2026 (modifica il 11 aprile 2026 | 19:04)

Giorgio Martino è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, analizzando il momento della Lazio e la sfida imminente contro la Fiorentina.

“La Lazio sta facendo un campionato che sembrava quasi anonimo, in parte lo è ancora, però in questo ultimo periodo, al netto della situazione, qualche risultato lo sta mettendo a referto, soprattutto fuori casa. Ma direi soprattutto per l’intelligenza di Maurizio Sarri, che è un allenatore navigato e forse in questo momento, con Allegri, è tra gli allenatori con maggior buon senso ed esperienza, capace di fare tesoro del percorso della sua carriera.”

Martino ha poi ripercorso anche la situazione del tecnico biancoceleste: “Sarri quando è arrivato a Roma, o meglio quando è tornato alla Lazio, ha trovato una sorpresa amara che non si aspettava: la società non avrebbe potuto fare mercato estivo. Ha dovuto quindi impostare tutto il suo lavoro senza quei giocatori che riteneva fondamentali per costruire il progetto. A gennaio qualcosa è stato fatto, ma non tutto è andato come previsto, tra cessioni importanti e acquisti non sempre immediatamente inseriti.”

“Il mercato invernale però tutto sommato è stato positivo. Alcuni giocatori si sono rivelati utili e funzionali, anche più di quanto ci si aspettasse, e questo ha aiutato la squadra a trovare un minimo di equilibrio. Ma non è comunque la Lazio che Sarri avrebbe voluto costruire, perché non ha avuto la possibilità di una vera ristrutturazione della rosa.”

Sul tecnico biancoceleste Martino ha proseguito: “Questa non è la solita squadra di Sarri, perché lui non ha potuto farla. È tornato con l’idea di ricostruire, ma non ha potuto incidere davvero sul mercato. Forse se ne parlerà il prossimo anno, sempre che il rapporto continui, e non sono così sicuro che continuerà.”

Infine uno sguardo alla stagione e al confronto con la Fiorentina: “È una stagione particolare, per certi versi impensabile. Mi sarei aspettato una Fiorentina e un Bologna stabilmente in zona europea, invece la realtà è stata diversa. Si è visto anche in Europa un divario evidente tra le squadre italiane e quelle inglesi. E questo è un dato che fa riflettere.”