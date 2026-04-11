Marchini: “Nuovo allenatore? Uno di rottura. Cinque anni a fianco di Paratici”

Le parole di Giampaolo Marchini a Radio Bruno

Redazione VN 11 aprile - 18:48

Nel corso del consueto intervento a Radio Bruno, Giampaolo Marchini ha analizzato il momento della Fiorentina tra campo, infortuni e percezione esterna, sottolineando come la stagione viola resti difficile da decifrare sia sul piano tecnico che emotivo.

Uno dei temi centrali resta quello della gestione degli infortuni e della comunicazione interna: “Siamo in una fase in cui è difficile capire davvero le condizioni dei singoli. Non è solo un problema di comunicazione, ma proprio di continuità fisica. Ci sono giocatori che rientrano e poi si fermano di nuovo, ed è complicato trovare stabilità”.

Un passaggio anche sul rapporto tra tifoseria, squadra e allenatori: “Non è una questione nuova. A Firenze c’è sempre grande passione, ma a volte anche una certa schizofrenia emotiva, che porta a giudizi molto opposti nel giro di poche settimane. Bisognerebbe mantenere una linea più stabile”.

Infine, lo sguardo al futuro e alla necessità di programmare col prossimo allenatore: “Quello che serve davvero è un progetto a lungo termine, con un allenatore che non sia di passaggio. Un percorso vero, costruito nel tempo, senza continui cambi. Solo così si può dare identità a una squadra. Voglio un tecnico di rottura, nuovo anche giovane. Paratici resta 5 anni? Vorrei un allenatore che resta per 5 anni al fianco di Paratici. Qualora venisse deciso di tenere Vanoli, allora la società dovrà garantirgli protezione in ogni caso”.