Il Corriere dello Sport sottolinea come, per la Fiorentina, la necessità nei prossimi mesi sarà quella di sciogliere il nodo legato al prossimo allenatore. Confermare Vanoli o puntare su un altro nell'ottica della ricostruzione? Si legge sul quotidiano:
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VIOLA NEWS news viola stampa Cor. Sport su Vanoli: “Salvezza non garantisce la conferma. Sarri all’orizzonte”
Corriere dello Sport
Cor. Sport su Vanoli: “Salvezza non garantisce la conferma. Sarri all’orizzonte”
La scelta dell'allenatore sarà quella più importante per la Fiorentina del futuro
Vanoli ha avuto il merito di tirare fuori la squadra dal fondo della classifica. Al momento è a +5 dalla terzultima, un margine di sicurezza da mantenere. Se arriva alla salvezza, Firenze dovrà ringraziarlo, come fece nel 2001 quando segnò un gol decisivo per la conquista della Coppa Italia. Però anche il suo futuro è in bilico, la permanenza in Serie A non garantisce la conferma. Da tempo si parla di un nuovo tecnico, con la figura di Sarri che continua a restare all’orizzonte. Sarà probabilmente la scelta più importante in un percorso che deve però iniziare dal chiarimento su cosa la Fiorentina debba realmente diventare.
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