Rep: “Gud e Piccoli deludenti. Paratici riflette e Vanoli verrà cambiato”

La delusione per le prestazioni di Gudmundsson e Piccoli

Redazione VN 11 aprile 2026 (modifica il 11 aprile 2026 | 08:51)

Le note negative della Fiorentina nella gara contro il Crystal Palace sono arrivate dall'attacco. Harrison forse non può far più di quello mostrato sino ad ora, mentre Gudmunsson e Piccoli sono stati una delusione.

In particolare dall'islandese ci si aspetta di più, una personalità e un carisma diversi, non una prestazione evanescente e mai pericolosa. Da Piccoli invece era atteso uno spessore da punta vera e non tutte le difficoltà mostrate.

Tutte riflessioni che lo stesso Paratici, insieme alla società, ha fatto sia a caldo sia ieri, di ritorno da Londra: oltre a Vanoli sarà cambiato gran parte del gruppo, aprendo un nuovo ciclo. Lo scrive La Repubblica.