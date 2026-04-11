Il Corriere dello Sport, sottolineando come la Fiorentina debba essere rifatta in estate, si sofferma su Moise Kean la cui eventuale cessione potrebbe far sorridere le casse viola. Ecco quanto si legge:
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Corriere dello Sport
Kean: per i Commisso la sua cessione potrebbe servire alla ricostruzione
La clausola nel contratto di Kean (62 milioni di euro) sarà attiva dal primo al 15 luglio
Poi la questione Kean, dal 1° al 15 luglio vale la clausola rescissoria da 62 milioni. Il futuro, ancora una volta, è in mano al giocatore, anche se la liberatoria è molto alta se parametrata al rendimento. Paratici spera di trattenerlo, la questione presto diventerà calda. I Commisso, tuttavia, potrebbero pensare che la sua cessione serva al controllo del bilancio e alla ricostruzione. E anche questo è uno dei punti chiave da chiarire. Di certo, la Fiorentina dovrebbe ripartire da Moise, insieme a Fagioli e Parisi, magari anche De Gea, Ranieri, Pongracic, Ndour. Un’ossatura da rendere ancora più solida.
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