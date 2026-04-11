Dopo la pesante battuta d’arresto subita in Inghilterra, la Fiorentina è chiamata a reagire in campionato per compiere un ulteriore passo verso la salvezza. L’appuntamento è fissato per lunedì sera allo stadio Artemio Franchi, dove i viola affronteranno la Lazio di Maurizio Sarri.
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Fiorentina-Lazio, ore 20:45. Dove vederla in TV e streaming
I biancocelesti, ormai troppo distanti dalla zona europea — con 13 punti di ritardo dalla Roma — arriveranno a Firenze con un solo obiettivo: conquistare i tre punti. La formazione capitolina dovrà però fare i conti con diversi dubbi legati alle condizioni fisiche di alcuni giocatori, tra cui Dele-Bashiru, alle prese con un affaticamento, e Daniel Maldini, fermo per infortunio.
Sul fronte viola, invece, filtra ottimismo per il possibile ritorno al centro dell’attacco di Moise Kean, assente nell’ultima uscita contro il Crystal Palace a causa del persistente problema alla tibia. Per la sfida di lunedì saranno indisponibili per squalifica Fagioli e Gudmundsson, mentre restano da valutare le condizioni di Parisi e Solomon.
Dove vedere Fiorentina-Lazio—
|Lunedì 13 marzo, ore 20:45
|Stadio A.Franchi, Firenze
|TV
|Dazn
|Streaming
|Dazn
|Telecronaca
|-
|Radio
|Radio Bruno
Il live su Violanews.com—
Coloro che fossero impossibilitati a seguire la partita in streaming, TV o radio, hanno un'altra opzione per non perdersi niente della partita della Fiorentina, ossia seguire la diretta testuale del match sul nostro sito, Violanews.
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