Fiorentina-Lazio, ore 20:45. Dove vederla in TV e streaming

La Fiorentina è chiamata a reagire in campionato per fare un ulteriore passo verso la salvezza. Ecco dove vedere la sfida con la Lazio in TV e streaming

Dopo la pesante battuta d’arresto subita in Inghilterra, la Fiorentina è chiamata a reagire in campionato per compiere un ulteriore passo verso la salvezza. L’appuntamento è fissato per lunedì sera allo stadio Artemio Franchi, dove i viola affronteranno la Lazio di Maurizio Sarri.

I biancocelesti, ormai troppo distanti dalla zona europea — con 13 punti di ritardo dalla Roma — arriveranno a Firenze con un solo obiettivo: conquistare i tre punti. La formazione capitolina dovrà però fare i conti con diversi dubbi legati alle condizioni fisiche di alcuni giocatori, tra cui Dele-Bashiru, alle prese con un affaticamento, e Daniel Maldini, fermo per infortunio.

Sul fronte viola, invece, filtra ottimismo per il possibile ritorno al centro dell’attacco di Moise Kean, assente nell’ultima uscita contro il Crystal Palace a causa del persistente problema alla tibia. Per la sfida di lunedì saranno indisponibili per squalifica Fagioli e Gudmundsson, mentre restano da valutare le condizioni di Parisi e Solomon.