Domenico Berardi, espulso in Genoa-Sassuolo, rischia di saltare Fiorentina-Sassuolo. Al Franchi, domenica 26 aprile, Grosso potrebbe affrontare la squadra di Vanoli senza il suo bomber d'attacco e capitano.
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Grosso potrebbe perdere un top per la sfida contro la Fiorentina
Rosso pesante in casa Sassuolo
Infatti, la bandiera neroverde ha litigato pesantemente nel tunnel del Ferraris con i giocatori del Genoa e l'arbitro l'ha punito con un rosso diretto.
Aspettando la decisione del Giudice Sportivo, Berardi potrebbe saltare la sfida con la Fiorentina in caso di 2 giornate di squalifica.
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