Lunedì sera la Fiorentina sfiderà al Franchi la Lazio. Contro i biancocelesti Moise Kean potrebbe tornare al centro dell'attacco viola. La fiducia, in tal senso, c'è. Ecco, infatti, cosa scrive il Corriere dello Sport:
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VIOLA NEWS news viola stampa Verso la Lazio, Cor. Sport: “Kean potrebbe tornare al centro dell’attacco”
Corriere dello Sport
Verso la Lazio, Cor. Sport: “Kean potrebbe tornare al centro dell’attacco”
Kean ha avuto a disposizione una settimana intera di tempo per tenere sotto controllo la tibia, amministrare i carichi adeguatamente e sottoporsi alle terapie del caso
Moise Kean ancora a parte. Il centravanti della Fiorentina, escluso dalla trasferta di giovedì per via del problema alla tibia, si sta attenendo al programma di lavoro specifico mirato ad attenuare il dolore che lo perseguita da settimane (o meglio, mesi). Ciò non toglie che dal Viola Park si respiri un’aria di positività per la sfida di lunedì sera contro la Lazio, alla quale secondo le sensazioni attuali l’ex Juventus dovrebbe prendere parte. L’obiettivo del tecnico Paolo Vanoli è averlo a disposizione per l’incontro coi biancocelesti che potrebbe rivelarsi decisivo in ottica salvezza.
È per questo che il classe 2000 ha alzato bandiera bianca giovedì. La grossa difficoltà sta nella gestione delle due gare ravvicinate, che Kean soffre in quanto non gli permette di occuparsi a dovere della zona dolente. Stavolta, però, ha avuto a disposizione una settimana intera di tempo per tenere sotto controllo la tibia, amministrare i carichi adeguatamente e sottoporsi alle terapie del caso, quindi conta di essere tra convocati di lunedì all’Artemio Franchi. Stando alle ultime indicazioni, c’è fiducia di vederlo tornare al centro del reparto offensivo.
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