Repubblica: “La Fiorentina è scarsa. Commisso non vende, ma per fare cosa?”

Facciamo un gioco: in quante squadre di Premier League giocherebbe titolare Piccoli? In quante Fabbian? E Ndour? Questo Gudmundsson? L’elenco potrebbe proseguire, ma sarebbe inutile. Come inutile è cercare troppe spiegazioni per la batosta di Londra. Talvolta è sufficiente partire dalle basi: la formazione scesa in campo giovedì era troppo scarsa per competere a quei livelli. Il Crystal Palace non è certo una corazzata invincibile, ma è comunque superiore a una Fiorentina per giunta rimaneggiata. Per sperare che quegli stessi giocatori, messi sotto poche ore prima dal Verona, sbancassero Selhurst Park — o almeno se la giocassero alla pari — serviva una buona dose di ingenuità o un ottimismo “profumo della vita” che nemmeno Tonino Guerra in quel famoso spot di qualche anno fa. Ora bisogna solo evitare capitomboli e guadagnarsi la tranquillità, magari già con la Lazio. Operazione non semplice, anche se facilitata dalle squadre che inseguono: la Cremonese non sembra esattamente un bolide in corsia di sorpasso, il Lecce si vedrà. Il resto è in mano a Paratici e alla proprietà, che forse prima o poi dovrà battere un colpo — tradotto: dire qualcosa che non sia una telefonata post-partita di Commisso junior — e spiegare quali siano le intenzioni per il futuro. Che la famiglia non voglia vendere sembra assodato, ma per fare cosa? Per arrivare dove? Dopo una stagione del genere, sarebbe bene dirselo con sincerità.