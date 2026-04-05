Salvate il soldato Fagioli: il gemellaggio funziona solo a corrente alternata?

Giù le mani da Nicolò Fagioli attaccato da tifosi e poi anche nei commenti social

Saverio Pestuggia Direttore responsabile 5 aprile 2026 (modifica il 5 aprile 2026 | 13:15)

La Fiorentina vince a Verona supera anche il Cagliari e vedremo dopo la fine della giornata pasquale quanti saranno i punti di distacco dalla terzultima della classe. Certo è che adesso resteranno 5 le squadre sotto i viola. Al Bentegodi la Fiorentina esce dopo una brutta prestazione che ha però messo in risalto due giocatori: David De Gea autore di 3-4 parate importanti che lo riportano ai livelli super della scorsa stagione e Nicolò Fagioli autore della rete con una pennellata a fil di palo e dopo pochi minuti di una traversa con un bellissimo tiro al volo.

Ecco la Fiorentina di Verona si ferma a loro due, ma Fagioli durante la partita dopo la rete è stato insultato pesantemente dal pubblico veronese (ma non esiste più il gemellaggio o va solo a corrente alternata?) e ha reagito con signorilità facendo il segno di stare zitti a chi lo insultava. La sua colpa è stata quella di aver subito un fallo da Gagliardini peraltro non rilevato dall'arbitro Guida che poi a scoppio ritardato (ha capito di aver sbagliato a non fischiare?) ha fermato il gioco. Alla ripresa il Verona, certamente non un granché tecnicamente, ha gestito male la palla, l'ha persa ed è arrivato il gol proprio dal centrocampista che era già stato beccato dal pubblico.

E non è tutto perché dopo la partita sui social, ormai ridotti ad uno sfogatoio per frustrati, lo stesso Nicolò è stato bersagliato da più parti. Quindi ci pare giusto difendere un ragazzo che ha ormai superato un periodo difficile e adesso è tornato quel brillante centrocampista che Spalletti aveva portato a sorpresa agli Europei appena finita la squalifica e che certamente avrebbe meritato maggiore considerazione da quello che è ormai l'ex tecnico degli azzurri Rino Gattuso. Adesso vorremmo che Nicolò batta due colpi in Conference visto che purtroppo Guida l'ha ammonito (ingiustamente) e dovrà saltare il match contro la Lazio.