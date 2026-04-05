Mateta si prepara alla Fiorentina: dati e condizioni del bomber del Crystal Palace

Il tecnico ha parlato così del recupero di Mateta: "Il piano era quello di farlo tornare e di averlo a disposizione, dandogli qualche minuto partita per partita. Naturalmente, avrei voluto che venisse convocato dalla Francia, ma al momento non è possbile perché è stato infortunato per molto tempo". In totale Mateta dopo il rientro ha giocato 80 minuti, spalmati fra le due gare contro l'Aek Larnaca ed il Leeds, senza reti all'attivo. Jorgen Strand Larsen è il suo alter-ego, ma nell'andata dei quarti sarà squalificato. Mateta dovrebbe quindi riprendersi il posto da titolare, anche se in rosa c'è pure Guessand, arrivato a gennaio. L'ivoriano ex Aston Villa può tranquillamente giocare da prima punta, un'opzione da non escludere se le condizioni del collega non fossero tali da scendere in campo dal 1'.
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