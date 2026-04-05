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Mateta si prepara alla Fiorentina: dati e condizioni del bomber del Crystal Palace

Mateta si prepara alla Fiorentina: dati e condizioni del bomber del Crystal Palace - immagine 1
Il Crystal Palace si avvicina la sfida alla Fiorentina, cercando di avere un Mateta nelle migliori condizioni possibili
Niccolò Meoni
Niccolò Meoni Redattore 

Jean-Philippe Mateta è uno dei simboli della gestione Glasner al Crystal Palace. Prima dell'avvento del tecnico austriaco, l'ex Mainz aveva faticato a ritagliarsi il giusto spazio in Premier League, mentre solo pochi mesi fa ha esordito con la Francia, segnando anche i suoi primi gol con i Galletti. Per la Fiorentina, Mateta sarà uno degli spauracchi maggiori, vista la sua incidenza nel gioco delle Eagles, ma come sta davvero il bomber?

Le condizioni di Mateta

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La stagione di Mateta era partita bene, con la sopracitata chiamata di Deschamps e la solita presenza sottoporta. Poi un infortunio al ginocchio ha limitato le sue prestazioni: Mateta ha giocato sopra l'infortunio, peggiorando la situazione. Tanto che a gennaio il Milan ha dovuto bloccare l'affare, viste le condizioni del suo ginocchio. Da lì Mateta si è impuntato, salvo poi rimettersi a disposizione di Glasner: alla fine le parti hanno scelto per una terapia conservativa, senza operazione. In totale ha saltato 8 partite consecutive, ma nelle ultime 3 sfide, tra campionato e Conference League, è tornato in campo. La sosta è l'occasione giusta per tirare a lucido Mateta, dato che il Palace non gioca da 3 settimane, e non lo farà fino alla gara di andata contro i viola.

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Il tecnico ha parlato così del recupero di Mateta: "Il piano era quello di farlo tornare e di averlo a disposizione, dandogli qualche minuto partita per partita. Naturalmente, avrei voluto che venisse convocato dalla Francia, ma al momento non è possbile perché è stato infortunato per molto tempo". In totale Mateta dopo il rientro ha giocato 80 minuti, spalmati fra le due gare contro l'Aek Larnaca ed il Leeds, senza reti all'attivo. Jorgen Strand Larsen è il suo alter-ego, ma nell'andata dei quarti sarà squalificato. Mateta dovrebbe quindi riprendersi il posto da titolare, anche se in rosa c'è pure Guessand, arrivato a gennaio. L'ivoriano ex Aston Villa può tranquillamente giocare da prima punta, un'opzione da non escludere se le condizioni del collega non fossero tali da scendere in campo dal 1'.

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