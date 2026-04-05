Mateta si prepara alla Fiorentina: dati e condizioni del bomber del Crystal Palace

Jean-Philippe Mateta è uno dei simboli della gestione Glasner al Crystal Palace. Prima dell'avvento del tecnico austriaco, l'ex Mainz aveva faticato a ritagliarsi il giusto spazio in Premier League, mentre solo pochi mesi fa ha esordito con la Francia, segnando anche i suoi primi gol con i Galletti. Per la Fiorentina, Mateta sarà uno degli spauracchi maggiori, vista la sua incidenza nel gioco delle Eagles, ma come sta davvero il bomber ?

Le condizioni di Mateta

La stagione di Mateta era partita bene, con la sopracitata chiamata di Deschamps e la solita presenza sottoporta. Poi un infortunio al ginocchio ha limitato le sue prestazioni: Mateta ha giocato sopra l'infortunio, peggiorando la situazione. Tanto che a gennaio il Milan ha dovuto bloccare l'affare, viste le condizioni del suo ginocchio. Da lì Mateta si è impuntato, salvo poi rimettersi a disposizione di Glasner: alla fine le parti hanno scelto per una terapia conservativa, senza operazione. In totale ha saltato 8 partite consecutive, ma nelle ultime 3 sfide, tra campionato e Conference League, è tornato in campo. La sosta è l'occasione giusta per tirare a lucido Mateta, dato che il Palace non gioca da 3 settimane, e non lo farà fino alla gara di andata contro i viola.