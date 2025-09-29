Fiorentina senza vittorie dopo 5 giornate? Tutti i precedenti

Senza dubbio la partenza non esaltante (e uso un eufemismo) della Fiorentina sta preoccupando gli addetti ai lavori e i tifosi viola che avevano riposto fiducia nel mercato e nell'arrivo di Stefano Pioli sulla panchina gigliata. Invece dopo cinque giornate stiamo ancora aspettando la prima vittoria ed è la quarta volta per la società viola che si sta avviando al centenario.

I precedenti

La prima volta avvenne nel campionato 1935/36 quando con un pareggio e quattro sconfitte la Fiorentina raccolse solo un punto stabilendo il record negativo che ancora resta, per fortuna, imbattuto. Al termine di quella stagione i viola si piazzarono al dodicesimo posto su 16 squadre. Gli altri due casi hanno una curiosa statistica: nel 46/47 e nel 77/78 ( sempre con 2 pareggi e 3 sconfitte) si alternarono sulla panchina della Fiorentina ben 3 allenatori con la squadra che riuscì sempre a salvarsi per il rotto della cuffia. Nel primo caso gli allenatori furono Ara, Magli e Senkey mentre nel secondo molti fra i meno giovani ricorderanno gli avvicendamenti fra Mazzone, Mazzoni e Chiappella. La sofferenza in questo caso fu tanta con un pareggio a reti inviolate al Franchi contro il Genoa mentre il Foggia che poi retrocesse fu sconfitto dall'Inter grazie anche ai buoni uffici di Merlo che militava con i nerazzurri e dello stesso Chiappella.