Mercato sopravvalutato? Forse sì, ma da tanti. Il nostro sondaggio

Firenze è la patria dei criticoni , spesso anche una cosa fatta bene viene criticata perché poteva essere fatta meglio. In questa ottica dopo un avvio senza dubbio negativo non potevano mancare le critiche verso chi si è espresso pubblicamente dando un voto positivo al mercato condotto dalla società viola. Ecco quindi che nel nostro forum e soprattutto sui social spuntano come funghi dopo una giornata di pioggia seguita dal sole i tifosi del "so tutto io, voi giornalai non capite niente" che gettano la croce addosso alla critica che ha esposto pubblicamente il proprio voto all'operato di Pradè e Ferrari .

Il sottoscritto ha dato al mercato un 6,5 perché qualcosa è mancato, ma la perfezione non esiste in nessun settore, figuriamoci in una materia altamente opinabile come il calcio. Se poi le cose non vanno come previsto o se le previsioni di molti non sono risultate azzeccate non c'è bisogno di offendere a destra e manca, ma si sa nell'era dei social lo sfogatoio dei repressi e dei maleducati è sempre di libero accesso. Ma intanto per rinfrescare la memoria a molti vi ripropongo il risultato del sondaggio pubblicato da Violanews che su 5121 votanti ha visto l'84,61% dei votanti promuovere il mercato con voti dal 6 al 10. Se poi togliamo chi ha assegnato una risicata sufficienza abbiamo un 60,32% che hanno votato 7 o più. Sono solo giornalisti e opinionisti illusi oppure in tanti, compreso il sottoscritto, abbiamo creduto alla nuova Fiorentina? Ecco prima di sputare sentenze pensateci due volte... o anche tre.