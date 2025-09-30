Firenze è la patria dei criticoni, spesso anche una cosa fatta bene viene criticata perché poteva essere fatta meglio. In questa ottica dopo un avvio senza dubbio negativo non potevano mancare le critiche verso chi si è espresso pubblicamente dando un voto positivo al mercato condotto dalla società viola. Ecco quindi che nel nostro forum e soprattutto sui social spuntano come funghi dopo una giornata di pioggia seguita dal sole i tifosi del "so tutto io, voi giornalai non capite niente" che gettano la croce addosso alla critica che ha esposto pubblicamente il proprio voto all'operato di Pradè e Ferrari.
Mercato sopravvalutato? Forse sì, ma da tanti. Il nostro sondaggio
Il sottoscritto ha dato al mercato un 6,5 perché qualcosa è mancato, ma la perfezione non esiste in nessun settore, figuriamoci in una materia altamente opinabile come il calcio. Se poi le cose non vanno come previsto o se le previsioni di molti non sono risultate azzeccate non c'è bisogno di offendere a destra e manca, ma si sa nell'era dei social lo sfogatoio dei repressi e dei maleducati è sempre di libero accesso. Ma intanto per rinfrescare la memoria a molti vi ripropongo il risultato del sondaggio pubblicato da Violanews che su 5121 votanti ha visto l'84,61% dei votanti promuovere il mercato con voti dal 6 al 10. Se poi togliamo chi ha assegnato una risicata sufficienza abbiamo un 60,32% che hanno votato 7 o più. Sono solo giornalisti e opinionisti illusi oppure in tanti, compreso il sottoscritto, abbiamo creduto alla nuova Fiorentina? Ecco prima di sputare sentenze pensateci due volte... o anche tre.
