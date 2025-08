Sorteggio play off Conference, come funziona: ranking, precedenti e avversarie

Oggi alle 14 entreremo nel vivo della quarta Conference League consecutiva a cui parteciperà la Fiorentina con il sorteggio delle gare del play off e sapremo a quale coppia di formazioni saranno abbinati i viola per giocarsi l'ingresso vero e proprio nella manifestazione UEFA. I tre precedenti play off hanno sempre grossi creato grattacapi alla Fiorentina, cominciando dal Twente (2022) passando dal Rapid Wien (2023) per chiudere il cerchio, per adesso, con la Puskas Akademia che, 12 mesi fa, fu sconfitta solo ai rigori (qui tutti i preliminari della storia viola). Per la quarta volta consecutiva la Fiorentina, che vanta anche il miglior ranking Uefa fra tutte le partecipanti, sarà una testa di serie. Ragionando per via ipotetica, con l'attuale ranking UEFA che è il migliore di sempre per i viola, la Fiorentina se giocasse in Europa League sarebbe ugualmente in prima fascia, mentre se partecipasse alla Champions sarebbe in terza fascia, quella per intendersi dove è situato il Napoli di Conte.