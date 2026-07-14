L’approfondimento: tutti i vantaggi fisici della preparazione al Viola Park

Sfatiamo il mito che svolgere la preparazione al Viola Park sia dannoso... tutt'altro

Redazione VN 14 luglio 2026 (modifica il 14 luglio 2026 | 19:48)

Spesso si sente dire che la preparazione estiva delle squadre di calcio svolta al caldo estivo delle città e non in montagna non porti gli stessi benefici. Al contrario ci sono dei dati scientifici supportati da studi clinici recenti che questo approccio alla stagione offre diversi benefici fisiologici per gli atleti. Hanno iniziato a sperimentarla i ciclisti sempre all’avanguardia nel campo della preparazione fisica, ma anche i calciatori possono trarre vantaggi anche perché così facendo il corpo si prepara alle prime partite della stagione giocate con temperature piuttosto alte. Vediamoli insieme punto per punto.

Aumento del volume plasmatico — L'esposizione al caldo stimola l'aumento della componente liquida del sangue. Questo migliora il ritorno venoso, la gittata cardiaca e facilita il trasporto di ossigeno. Questo si traduce per i calciatori in una maggiore resistenza agli sprint ripetuti perché il miglioramento del flusso di sangue ai muscoli, ritarda l'accumulo di acido lattico durante i continui cambi di ritmo tipici del calcio,

Efficienza cardiaca — A parità di carico di lavoro, si registra con l’allenamento al caldo una frequenza cardiaca più bassa e un ridotto sforzo cardiovascolare. Questo fa sì che nei momenti di pausa (es. palla fuori, falli), il calciatore possa recuperare le forze più velocemente.

Riduzione dello sforzo percepito (RPE): — L'atleta si sente meno affaticato a parità di sforzo e aumenta la sua tolleranza mentale e fisica a temperature elevate. Inoltre riducendo lo stress termico, il cervello riceve più ossigeno preservando così la coordinazione, la precisione tecnica e la capacità decisionale specialmente nei minuti finali della partita. Infine l'adattamento al caldo riduce la perdita di sodio attraverso il sudore, diminuendo il rischio di crampi muscolari nelle fasi finali delle partite.

Come si applica nel calcio — Nel calcio si preferiscono sedute di allenamento tecnico-tattico nelle ore più calde della giornata (soprattutto nelle prime due settimane di preparazione) seguite da sessioni post-allenamento in sauna (20-30 minuti) per stimolare l'adattamento cardiovascolare senza accumulare ulteriore fatica muscolare. La tecnologia messa a disposizione dalla società viola per i propri atleti è di prim'ordine e il recupero dopo allenamenti e sauna è ulteriormente migliorato dagli ambienti climatizzati del Viola Park.