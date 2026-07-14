La nuova Fiorentina di Fabio Paratici è scatenata: se la difesa è stata completamente rivoluzionata e in mediana è arrivato Atta dall'Udinese, sul fronte offensivo è ancora tutto fermo. Quasi a voler regalare ai tifosi viola un nostalgico e dimenticabile tuffo nel recente passato...
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VIOLA NEWS esclusive le nostre esclusive Koleosho e l’omaggio di Paratici a Pradé: ridiamoci su!
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Koleosho e l’omaggio di Paratici a Pradé: ridiamoci su!
La telenovela Koleosho è un tuffo nel passato. Magari è un omaggio di Paratici a Pradé... ridiamoci su!
La vignetta del nostro Lorenzo Castellani.
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