Koleosho e l’omaggio di Paratici a Pradé: ridiamoci su!

La telenovela Koleosho è un tuffo nel passato. Magari è un omaggio di Paratici a Pradé... ridiamoci su!

La nuova Fiorentina di Fabio Paratici è scatenata: se la difesa è stata completamente rivoluzionata e in mediana è arrivato Atta dall'Udinese, sul fronte offensivo è ancora tutto fermo. Quasi a voler regalare ai tifosi viola un nostalgico e dimenticabile tuffo nel recente passato...