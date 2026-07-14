Mentre i riflettori del mercato sono comprensibilmente puntati sulla rivoluzione in prima squadra portata avanti per il nuovo tecnico Fabio Grosso, la dirigenza viola lavora intensamente anche dietro le quinte. In particolare, Fabio Paratici si sta occupando in prima persona di gestire con grande attenzione la situazione legata ai giovani talenti del vivaio gigliato, pianificandone i percorsi di crescita.
esclusive
VN – Paratici sistema i giovani, Caprini raggiunge un ex viola in Serie B
A tal proposito, secondo quanto dalla nostra redazione, è ormai definita un'operazione in uscita che riguarda un profilo molto interessante: Daniel Caprini si trasferisce al Cesena in prestito.
Destinazione Diamanti per il riscatto—
Classe 2006, ala sinistra naturale dotata di ottima tecnica e rapidità, Caprini ha attualmente un contratto in scadenza con la Fiorentina nel 2027. Nella passata stagione il ragazzo ha vissuto una prima esperienza formativa in Serie B con la maglia del Mantova, collezionando 16 presenze complessive senza però riuscire a trovare la via del gol.
Ora per lui si aprono le porte del Cesena, dove troverà ad attenderlo una vecchia conoscenza del tifo fiorentino: Alessandro "Alino" Diamanti. Sotto la guida dell'ex fantasista viola, Caprini cercherà di compiere quel definitivo step di crescita fisica, tattica e realizzativa, provando a sbloccarsi anche sotto porta nel campionato cadetto. Un'operazione intelligente, targata Paratici, per valorizzare al meglio uno dei gioielli della cantera viola.
© RIPRODUZIONE RISERVATA