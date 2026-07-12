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VN – Harder, beffa Padova. E Caprini pronto a volare da un ex Fiorentina

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Fabio Paratici sta gestendo anche la situazione che riguarda i giovani. In particolare, Jonas Harder, centrocampista di valore di ritorno al Viola Park
Nicolò Schira

Fabio Paratici sta gestendo anche la situazione che riguarda i giovani. In particolare, Jonas Harder, centrocampista di valore di ritorno al Viola Park dopo un'ottima stagione al Padova.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, lo stesso Padova avrebbe offerto un prestito con diritto, con l'obbligo in caso di A, per far continuare la sua presenza in Veneto. Ma nelle ultime ore il Basilea avrebbe superato il club di B offrendo alla Fiorentina l'acquisto definitivo.

Nel mentre Daniel Caprini, altro giovane talento della Fiorentina, si avvicina sempre di più al Cesena dell'ex Diamanti. Entro martedì la chiusura dell'affare.

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