VN – Sorpasso a sorpresa del Cagliari per Fazzini: il Parma ora è più lontano

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, però, nelle ultime ore si sarebbe registrato un sorpasso a sorpresa del Cagliari, che è entrato con decisione nella corsa per assicurarsi le prestazioni del centrocampista toscano.
Il club sardo, infatti, avrebbe pareggiato l'offerta presentata dal Parma, riportandosi così prepotentemente in corsa per il centrocampista viola. A fare la differenza nella trattativa potrebbe essere stata anche la presenza di Pietro Accardi, oggi dirigente del Cagliari ma figura già fondamentale nella crescita di Fazzini: fu proprio lui, ai tempi dell'Empoli, a lanciarlo nel calcio dei grandi e a credere nelle sue qualità.
Un legame che potrebbe rivelarsi decisivo per convincere il classe 2003 a scegliere la Sardegna e iniziare una nuova esperienza dopo una stagione in maglia viola.
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