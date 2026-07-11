VN – Sorpasso a sorpresa del Cagliari per Fazzini: il Parma ora è più lontano

Fiorentina, cambia il futuro di Jacopo Fazzini: dopo l'accordo con il Parma, il Cagliari avrebbe effettuato il sorpasso per il centrocampista classe 2003.

Sembrava ormai indirizzato verso Parma , ma il futuro di Jacopo Fazzini è ancora tutto da definire. Il centrocampista classe 2003, arrivato alla Fiorentina nella scorsa estate, è infatti al centro di un nuovo scenario di mercato.

Nei giorni scorsi il club viola aveva dato il via libera all'operazione con il Parma, che aveva presentato un'offerta sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Una formula che sembrava poter portare alla fumata bianca e al trasferimento del giocatore in Emilia.