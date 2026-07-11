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VN – Sorpasso a sorpresa del Cagliari per Fazzini: il Parma ora è più lontano

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Fiorentina, cambia il futuro di Jacopo Fazzini: dopo l'accordo con il Parma, il Cagliari avrebbe effettuato il sorpasso per il centrocampista classe 2003.
Nicolò Schira

Sembrava ormai indirizzato verso Parma, ma il futuro di Jacopo Fazzini è ancora tutto da definire. Il centrocampista classe 2003, arrivato alla Fiorentina nella scorsa estate, è infatti al centro di un nuovo scenario di mercato.

Nei giorni scorsi il club viola aveva dato il via libera all'operazione con il Parma, che aveva presentato un'offerta sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Una formula che sembrava poter portare alla fumata bianca e al trasferimento del giocatore in Emilia.

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Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, però, nelle ultime ore si sarebbe registrato un sorpasso a sorpresa del Cagliari, che è entrato con decisione nella corsa per assicurarsi le prestazioni del centrocampista toscano.

Il club sardo, infatti, avrebbe pareggiato l'offerta presentata dal Parma, riportandosi così prepotentemente in corsa per il centrocampista viola. A fare la differenza nella trattativa potrebbe essere stata anche la presenza di Pietro Accardi, oggi dirigente del Cagliari ma figura già fondamentale nella crescita di Fazzini: fu proprio lui, ai tempi dell'Empoli, a lanciarlo nel calcio dei grandi e a credere nelle sue qualità.

Un legame che potrebbe rivelarsi decisivo per convincere il classe 2003 a scegliere la Sardegna e iniziare una nuova esperienza dopo una stagione in maglia viola.

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