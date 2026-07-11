VN – Jimenez, visite mediche nel pomeriggio. I dettagli del contratto

Fabio Paratici mette (ancora una volta) a segno un colpo a sorpresa per la sua Fiorentina. Dopo gli arrivi di Dragusin e Atta, il direttore sportivo viola piazza il terzo innesto improvviso del mercato: Alex Jimenez .

Il terzino spagnolo classe 2005, ex Milan e reduce dall'ultima stagione al Bournemouth di Iraola, è pronto a diventare un nuovo giocatore della Fiorentina.

Secondo quanto raccolto da Nicolò Schira per VN, il calciatore è arrivato in gran segreto e si è presentato al Viola Park per le visite mediche nel pomeriggio. Una volta completati gli accertamenti, Jimenez potrà firmare il contratto che lo legherà al club viola per una stagione, con un'opzione per il prolungamento per ulteriori quattro anni in caso di riscatto a 20 milioni, opzionale per la Fiorentina.