Dall’ottimo inizio allo scandalo: com’è andato Alex Jimenez al Bournemouth

La Fiorentina ha chiuso anche per Alex Jimenez, ma come è andata la sua stagione al Bournemouth?

Niccolò Meoni Redattore 11 luglio 2026 (modifica il 11 luglio 2026 | 18:24)

Fabio Paratici torna a colpire, piazzando un altro colpo a sorpresa, Alex Jimenez. Lo spagnolo aveva lasciato il Milan, dove era arrivato dalla Casa Blanca, il Real Madrid. Fin dagli esordi Jimenez è sembrato un terzino moderno, un po' sottodimensionato fisicamente, ma tecnico ed intenso. Se qualcuno di voi lo ha perso di vista al Bournemouth, dove è arrivato alla fine dell'estate scorsa, ecco come è andata la sua stagione con le Cherries. (TUTTO SULLA PREMIER LEAGUE)

Lo stile Iraola — Il Bournemouth è una delle società tra le più preparate (per non dire la migliore negli ultimi 2 anni di calcio inglese), nella scelte dei giovani profili. La proprietà di Foley investe su un modello di calcio moderno, e Alex Jimenez era il profilo giusto per Andoni Iraola. Il tecnico basco sa perfettamente come lavorare sui giovani, e le Cherries hanno monetizzato proprio su questo lavoro, cedendo a peso d'oro i vari Semenyo, Kerkez, Zabarnyi, Huijsen e Ouattara. Jimenez si prende subito il posto da titolare sulla fascia destra, nel 4-2-3-1 del tecnico basco. Jimenez nelle prime settimane si deve adattare allo stile ultra aggressivo del Bournemouth (terza squadra in Premier come indice di pressione), ma dopo un po' prende le misure. Tra dicembre e gennaio gioca su ottimi livelli, segnando anche una rete al Liverpool, un attacco alla profondità verticale, battendo in uscita Alisson, una massima nel calcio di Iraola. I numeri della sua stagione ce li offre come sempre Sofascore:

Lo scandalo — Non a caso il Bournemouth lo riscatta, pagandolo 19.5 milioni di euro, visto il raggiungimento di determinate condizioni stabilite al momento della fumata bianca col Milan. L'ennesimo colpo in prospettiva per i rossoneri d'Inghilterra. Solo che l'8 maggio Jimenez viene messo fuori squadra, all'improvviso, con questo comunicato: "AFC Bournemouth è a conoscenza dei post che circolano sui social media riguardanti il terzino destro, Alex Jimenez. Il club comprende la gravità della questione e al momento è in corso un’indagine“. In seguito, Alex non sarà incluso nella rosa per la partita di Premier League di domani contro il Fulham e il club non rilascerà ulteriori commenti per il momento". Cos'è successo? Alcune conversazioni abbastanza spinte tra Alex Jimenez ed una ragazza 15enne, alla quale il giocatore ha rivolto delle avance, sono divenute pubbliche, con le Cherries che hanno aperto un'indagine interna per analizzare l'accaduto. Da quel momento Jimenez non viene più convocato da Iraola, fino al termine della stagione. Ora il nuovo capitolo alla Fiorentina, per tornare a sprintare sulla fascia mettendo alle spalle il brusio dei tabloid inglesi.