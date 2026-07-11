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Incredibile, Di Marzio: “Fatta anche per Alex Jimenez, già al VP”. La formula

Incredibile, Di Marzio: “Fatta anche per Alex Jimenez, già al VP”. La formula - immagine 1
Fiorentina, arriva Alex Jimenez dal Bournemouth: secondo Di Marzio accordo per il prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro.
Redazione VN

La Fiorentina piazza un colpo per rinforzare la corsia esterna. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, il club viola ha raggiunto l'accordo con il Bournemouth per l'arrivo di Alex Jimenez.

Il laterale spagnolo classe 2005 approderà a Firenze con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro. Un'operazione che permetterà alla Fiorentina di valutare il giovane talento nella prossima stagione prima di decidere se procedere con l'acquisto a titolo definitivo. Secondo quanto riportato, Il giocatore si trova già in città: dopo aver completato la prima parte dei test fisici all'esternoJimenez ha infatti raggiunto il centro sportivo della Fiorentina, dove sta ultimando proprio in queste ore le visite mediche di rito.

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