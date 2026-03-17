Fiorentina: vietato esaltarsi adesso, ma anche deprimersi per eventuali passi falsi

La vittoria di Cremona è una bella boccata d'ossigeno, ma rispecchia la Fiorentina del 2026

Saverio Pestuggia Direttore responsabile 17 marzo 2026 (modifica il 17 marzo 2026 | 12:32)

La vittoria di Cremona è sicuramente importante per la classifica e il morale del gruppo che, dopo aver conquistato la scorsa settimana il quartultimo posto, adesso ha scavalcato anche il Lecce. Il cammino è ancora lungo e il calendario non è dei migliori (domenica sera arriva la capolista Inter) ma è giusto e doveroso sottolineare che nelle 14 partite giocate nel nuovo anno la Fiorentina ha conquistato 22 punti che in una proiezione a lungo termine porterebbero i viola in una posizione europea. L'ottimo cammino dei ragazzi di Vanoli nelle ultime due settimane è stato “annacquato” sul piano mediatico per via della brutta sconfitta di Udine dove la squadra in effetti non era 'pervenuta'.

Ribadiamo che quella di Cremona è stata semplicemente una tappa in un percorso che sarà ancora lungo e difficile. Vietato per TUTTI (volutamente maiuscolo) abbassare la guardia e per dirla come Paratici "la testa deve essere sempre nel carrarmato". Nessuno si esalti adesso perché per raggiungere il traguardo finale si deve e si dovrà necessariamente proseguire sul cammino tracciato in questo 2026 ma, lo voglio ribadire, non ci dovremo deprimere per le sconfitte che inevitabilmente arriveranno da qui alla fine. Infine un riepilogo della Fiorentina di Vanoli che ha sicuramente commesso errori, ma ha avuto il coraggio di entrare in corsa in una situazione disperata e piano piano ha recuperato 14 punti alla Cremonese, 12 al Pisa, 11 al Verona e 6 al Lecce.

Adesso testa in Polonia e poi arriva al Franchi la capolista Inter, ma che ci crediate o no nelle ultime cinque partite entrambe le squadre hanno guadagnato 10 punti... Dunque partita difficile al limite dell'impossibile ma con le grandi squadra i viola nel 2026 hanno fatto spesso bene. Crediamoci!