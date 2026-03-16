L’ennesima occasione gigantesca: Fiorentina, non fare come il Milan

Cremonese-Fiorentina è uno scontro salvezza pesantissimo. Dopo le occasioni sprecate contro Parma e Torino, i viola hanno un’altra chance per cambiare la stagione

Tommaso Ormini 16 marzo - 11:50

Cremonese-Fiorentina. Una partita che qualche anno fa (con Vincenzo Italiano in panchina) valeva, se vinta, una finale di Coppa Italia. Oggi invece vale, se vogliamo, molto di più: uno scontro diretto per la salvezza. Una stagione partita agli antipodi. La Cremonese aveva iniziato il campionato in pompa magna, salvo poi entrare in una spirale negativa da cui non è più riuscita davvero a uscire. Dall’altra parte la Fiorentina, che quest’anno non ha mai mostrato nulla di diverso da ciò che è oggi: una squadra che lotta per restare in Serie A, senza mai dare l’impressione di poter davvero cambiare marcia.

Eppure le occasioni per farlo ci sono state. Tante. L’ultima è arrivata appena una settimana fa, al Franchi, contro il Parma. Una partita che rappresentava l’occasione perfetta per allungare sulla zona rossa e respirare un po’. Invece è arrivato solo uno 0-0 deludente, che ha lasciato i viola appena un punto sopra la zona retrocessione e con la sensazione di aver perso un’altra occasione enorme.

Ma non è certo la prima volta. Basta tornare a febbraio per trovare un’altra fotografia di questa stagione. Contro il Torino, sempre al Franchi, la Fiorentina sembrava aver finalmente trovato una serata diversa: sotto nel primo tempo, la squadra di Vanoli era riuscita a ribaltare la partita con i gol di Solomon e Kean. Sembrava la svolta, la vittoria che avrebbe potuto cambiare inerzia a un campionato complicato. E invece al 94’ è arrivata la beffa: colpo di testa di Maripan e 2-2 finale. Due punti evaporati in una manciata di secondi.

Sono episodi che, messi insieme, raccontano perfettamente il campionato della Fiorentina. Una squadra che spesso si è trovata davanti alla porta della salvezza, senza mai riuscire davvero ad aprirla. Ecco perché la partita di Cremona assume un peso specifico enorme. Non solo perché è uno scontro diretto, ma perché rappresenta l’ennesimo bivio di una stagione che continua a offrire possibilità di riscatto.

Non va imitato il Milan — Se c’è una squadra che nelle ultime settimane ha mostrato quanto possano pesare le occasioni sprecate è il Milan. I rossoneri hanno avuto più volte la possibilità di accorciare sulla capolista Inter, ma hanno finito per complicarsi la vita da soli. Prima la pesantissima sconfitta di San Siro contro il Parma, che ha fatto scappare ulteriormente l’Inter in classifica, poi l’ultimo passo falso contro la Lazio, un’altra occasione persa per riaprire il campionato. A fine partita lo ha ammesso senza troppi giri di parole anche Pavlovic: “Siamo veramente tristi, potevamo essere a cinque punti e mettere pressione all’Inter. Non è la prima volta che succede quest’anno”.

La domanda, a questo punto, è sempre la stessa: la Fiorentina riuscirà finalmente a cogliere un'occasione e non fare come il Milan?