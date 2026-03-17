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Il commento in rima

La Fiorentina a Cremona come in una favola

La Fiorentina a Cremona come in una favola - immagine 1
Il racconto di Cremonese-Fiorentina come sempre in rima
Lorenzo Mazzanti

Viola la Bestia che Principe è tornata

Dodo il burattino trasformato dalla fata

Gudmundsson il principe che ha svegliato Biancaneve

Parisi a suo agio come Frozen nella neve

Piccoli il gatto che ha avuto la meglio sul topo

Gosens il Robin Hood che aiutando i bisognosi ha raggiunto il suo scopo

Mandragora per la Cremonese come Peter Pan per Capitan Uncino

Fagioli in astuzia ha eguagliato Pollicino

De Gea la scarpetta che a mezzanotte non si spezza

Ranieri il Mangiafuoco che non prova tenerezza

Brescianini prezioso come Pluto per Topolino

Pongracic scapestrato come senza lampada Aladino

Vanoli di questa fiaba ne è il Collodi

Dalla strada del protagonista ha già tolto tanti chiodi

Questo suo romanzo di formazione non ha ancora un lieto fine

Ma con il passare del tempo se ne stan tracciando le linee

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