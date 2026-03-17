Viola la Bestia che Principe è tornata
Il commento in rima
La Fiorentina a Cremona come in una favola
Dodo il burattino trasformato dalla fata
Gudmundsson il principe che ha svegliato Biancaneve
Parisi a suo agio come Frozen nella neve
Piccoli il gatto che ha avuto la meglio sul topo
Gosens il Robin Hood che aiutando i bisognosi ha raggiunto il suo scopo
Mandragora per la Cremonese come Peter Pan per Capitan Uncino
Fagioli in astuzia ha eguagliato Pollicino
De Gea la scarpetta che a mezzanotte non si spezza
Ranieri il Mangiafuoco che non prova tenerezza
Brescianini prezioso come Pluto per Topolino
Pongracic scapestrato come senza lampada Aladino
Vanoli di questa fiaba ne è il Collodi
Dalla strada del protagonista ha già tolto tanti chiodi
Questo suo romanzo di formazione non ha ancora un lieto fine
Ma con il passare del tempo se ne stan tracciando le linee
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