“La Brova dei fatti” on line questa sera

Tutti gli appassionati dei video commenti di Bernardo Brovarone non devono temere ma solo aspettare qualche ora perché abbiamo deciso con Bernardo di posticipare il suo commento alla tarda serata di oggi per poterlo godere al meglio e con più calma domani mattina quando non sarà rassegna stampa e i nostri lettori potranno leggerei nostri articoli e vedere "La Brova dei fatti"