Serve la conferma a Parma per aprire un altro campionato

La vittoria con l'Udinese ha riacceso le speranze ma una rondine non fa primavera

Saverio Pestuggia Direttore responsabile 25 dicembre 2025 (modifica il 25 dicembre 2025 | 09:19)

Un rondine non fa primavera, è il detto popolare. Vero, verissimo come una vittoria dopo tutto questo tempo non cambia la situazione in classifica, ma potrebbe intanto cambiare il morale della squadra e ridare fiato alle speranze di rincorsa verso la salvezza dei viola. Il calendario però è benevolo con i ragazzi di Vanoli, perché sabato andranno a giocare al Tardini contro un Parma che è a quota 14 al quartultimo posto, e non è decisamente in un periodo felice, avendo battuto di recente solo il Pisa. Ecco, sicuramente una seconda vittoria (difficile ma non impossibile) siamo certi che potrebbe cambiare decisamente l'inerzia del campionato dei viola, che porterebbero a 2 i punti che mancano dalla quota salvezza.

Non illudiamoci, anche il Parma sa che la gara è importante, e gli emiliani giocheranno con il coltello fra i denti per difendere il vantaggio, ma se Fagioli, Gudmundsson e Kean saranno ancora all'altezza della situazione l'impresa potrebbe scapparci. È dagli uomini di maggior talento che deve partire la riscossa della Fiorentina, e sia il regista che Gud hanno fatto vedere con Verona e Udinese di essere in netta ripresa. E poi c'è una corroborante doppietta di Kean a dare nuovo fiato al bomberone viola.

Basteranno questi tre uomini? No, ci vorrà anche una prova solida della difesa con un Comuzzo reduce da una brutta testata ma in netta ripresa rispetto alle prime di campionato e Pongracic che magari potrebbe lasciare da parte qualche distrazione di troppo. E poi il modulo con un 4-1-4-1 molto fluido soprattutto sul versante sinistro con Ndour e Gudmundsson ad alternarsi come esterni mentre la fanteria cinese schierata sulla fascia destra (Dodò-Parisi) potrebbe portare fantasia e velocità per aprire gli spazi.

Infine il prossimo arrivo di Paratici non porta certo punti, ma la certezza che Rocco Commisso non vuol lasciare affondare il suo veliero, per dirla come i ragazzi della Fiesole. Questo per chi va in campo è sicuramente un'altra iniezione di fiducia. Forza ragazzi, mettetecela tutta, Parma è una tappa fondamentale per far ripartire un nuovo campionato per la squadra che tutta Firenze vuole vedere di nuovo all'altezza.