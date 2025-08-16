Fra pochi giorni avrà inizio la stagione ufficiale della Fiorentina e Violanews vi proporrà un graditissimo ritorno. Dopo tre anni dedicati ad un'altra professione sempre legata al mondo del calcio Bernardo Brovarone tornerà a proporre i suoi commenti video dopo ogni partita ufficiale della Fiorentina. Con lui tornerete a scoprire il calcio commentato con allegria e grande conoscenza che nessuno disconosce a Bernardo che ringrazio per aver accettato di tornare sul nostro sito appena ne ha avuto la possibilità.
Un grande ritorno su Violanews. Scopri di chi si tratta
Il grande ritorno
Non perdete dunque il primo appuntamento con 'i Brova' che sarà disponibile nella prima mattinata di venerdì e chissà poi se avrà cambiato divano e i mitici cuscini.... vi lascio la curiosità di scoprirlo. A presto e nel frattempo vi rimandiamo, nel video che vi mostriamo, ad un suo commento passato.
