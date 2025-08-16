Un grande ritorno su Violanews. Scopri di chi si tratta

Fra pochi giorni avrà inizio la stagione ufficiale della Fiorentina e Violanews vi proporrà un graditissimo ritorno. Dopo tre anni dedicati ad un'altra professione sempre legata al mondo del calcio Bernardo Brovarone tornerà a proporre i suoi commenti video dopo ogni partita ufficiale della Fiorentina. Con lui tornerete a scoprire il calcio commentato con allegria e grande conoscenza che nessuno disconosce a Bernardo che ringrazio per aver accettato di tornare sul nostro sito appena ne ha avuto la possibilità.