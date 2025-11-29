Fiorentina, la paura fa 90 e non aiuta a vincere

Dopo la sconfitta di giovedì sera contro l'AEK Edin Dzeko ha spiegato che i suoi compagni soffrono i fischi del pubblico e cercano la giocata semplice. In effetti abbiamo sentito Vanoli arrabbiarsi con chi invece di passare la palla velocemente al compagno smarcato in avanti preferiva un comodo retropassaggio. Certamente così facendo la palla non si perde quasi mai ma la manovra risulta lenta e prevedibile perché gli avversari chiudono gli spazi. La Fiorentina ha nel reparto difensivo dei calciatori non abituati a giocare la palla, che spesso ricorrono non solo al retropassaggio, ma anche al lancio lungo, spesso pretenzioso e sballato. Ma se lo stesso comportamento lo tengono i giocatori deputati alla regia, il problema diventa ancora più grande perché il lavoro del regista è quello di dettare i tempi e cercare compagni liberi in avanti (ammesso che questi si smarchino, cosa non molto frequente nella Fiorentina). Con i numeri di Sofascorevediamo quanto incidono sulla manovra viola Fagioli e Nicolussi Caviglia