Ciao Rocco, uomo burbero ma rimasto sempre umile. L’aneddoto personale

E così è arrivato il brutto momento di annunciare la scomparsa di Rocco Commisso. Che la malattia fosse più seria di quanto ci era stato raccontato lo avevo intuito per certi piccoli particolari e dal fatto che da mesi non si erano più sentite le sue parole dopo una partita della Fiorentina.

Io lo voglio ricordare con un piccolo ma significativo aneddoto . Dopo una burrascosa conferenza stampa fummo invitati per la prima volta a visitare il Viola Park ancora in costruzione. Francamente temevo di trovarmi di fronte ad un uomo arrabbiato con la stampa fiorentina, e invece il sorriso per poter presentare il suo gioiello gli aveva fatto cambiare umore . Era fatto così, ricordano i collaboratori: era capace di cambiare in un secondo come un violento temporale di montagna.

Ebbene, iniziamo il giro a piedi e mi trovai a suo fianco e cominciai a parlargli di Firenze, la sua storia e della vegetazione della piana di Bagno a Ripoli. Rocco si appassionò al mio racconto extra calcio e continuammo a camminare fianco a fianco per diversi minuti. Ad un certo punto mi caddero i fogli che ci avevano consegnato all'ingresso. Io non feci in tempo a chinarmi che lui, potente miliardario americano e presidente della Fiorentina, era già scattato in ginocchio a raccogliermi il tutto. Ecco quel gesto mi ha fatto capire molto di lui: nonostante fosse uno degli uomini più ricchi del mondo era rimasto umile e pronto a raccogliere dei fogli caduti per terra al sottoscritto. Un gesto che credo possa essere ritrovato in pochi uomini della sua ricchezza e posizione.