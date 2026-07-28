Da questa mattina, dopo qualche tribolamento per la redazione, potete leggere la nuova versione grafica di Violanews che speriamo possa incontrare il favore del lettori che sono per noi molto importanti. Ci impegneremo come sempre nell'inserire notizie del mondo viola e non solo, ma è importante che a voi piaccia. Certo dovete farci l'occhio come ogni novità ma ci auguriamo vivamente che il lavoro dei tecnici possa dare a voi un buon risultato.

Non mi resta che augurarvi una buona lettura e gridare come sempre FORZA VIOLA!