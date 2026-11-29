Violenti scontri tra gruppi di ultras della Fiorentina e del Napoli nella serata di domenica 29 novembre. Gli incidenti si sono verificati lungo l'autostrada A1, all'altezza di Calenzano, dove le due tifoserie si sono incrociate di ritorno dalle rispettive trasferte di Udine e Reggio Emilia, dove il Napoli aveva affrontato il Sassuolo.

Secondo le prime ricostruzioni, gli scontri hanno coinvolto diversi tifosi e durante i disordini un furgone ha preso fuoco. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine, mentre le autorità hanno disposto la temporanea chiusura del tratto autostradale interessato, con pesanti ripercussioni sulla circolazione. L'autostrada è stata successivamente riaperta. Restano ancora da chiarire l'esatta dinamica degli scontri e l'eventuale presenza di feriti.