Al Franchi andrà in scena un duello tutto argentino. Mastantuono e Nico Paz arrivano alla sfida di domenica con numeri piuttosto simili. Il talento del Como ha prodotto 2,15 expected goals ma ha segnato una sola rete, mentre il viola è già a quota tre, oltre i 2,37 xG attesi. Vicini anche i dati sugli assist potenziali.

Paz partecipa di più alla costruzione, con quasi 78 palloni toccati di media contro i 49 di Mastantuono, che però è più presente nell’area avversaria. Entrambi cercano spesso l’uno contro uno: 12 dribbling riusciti per parte. Entrambi amano rischiare la giocata e l’uno contro uno, motivo per cui perdono anche molti palloni. Mastantuono ha completato 12 dribbling su 29 tentativi, Paz 12 su 21. Due talenti diversi, ma ugualmente centrali per le due squadre, come riporta il Corriere Fiorentino