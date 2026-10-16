Enzo Bucchioni ha analizzato la situazione della Fiorentina in vista della sfida contro il Como, soffermandosi sulle possibili scelte di Vanoli, sulle difficoltà della difesa e sulle condizioni di Kean
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Ospite del Pentasport di Radio Bruno, il noto giornalista Enzo Bucchioni ha parlato dell'obbiettivo viola in vista della sfida con il Como:
Ora l’obiettivo è compattare questa squadra, darle un senso soprattutto nella fase di possesso, riuscire a essere più compatti, più corti, riuscire a fare pressing, a difendere meglio, cercare di far capire agli attaccanti che devono aiutare i centrocampisti quando perdono palla. Tutte quelle cose che sono le fondamenta per costruire una storia che abbiamo fatto fatica a vedere un po’ contro il Napoli.
Un’alternativaSe Vanoli volesse provare a cambiare qualcosa potrebbe provare a mettere un rombo a centrocampo per cercare di compattare di più con Mastantuono e Pellegrino davanti per cercare di avere delle certezze che in questo momento non ci sono
Sull’attaccoIo avrei fatto giocare Pellegrino: è un attaccante più vivo, che sta bene e ha già segnato. Credo anche che ci sia stato un ragionamento calcistico dietro alla scelta di Genoa, che poi si è rivelata sbagliata. Forse ha preferito mettere uno come Beto, che svaria di più, per dare meno punti di riferimento. Contro il Como mi aspetto Pellegrino titolare.
Sulla difesaI giocatori sono questi. Ranieri ha fatto una partita inguardabile, però non puoi farlo fuori perché non hai alternative: Viery è acerbo, non c’è un’alternativa valida, quindi continuerà con Ranieri-Dragusin e probabilmente con Viery terzino. Il problema può essere che il Como svaria molto e un difensore sulla sinistra potrebbe andare in difficoltà, come successo contro il Napoli. Io metterei Jimenez a sinistra, che lo avevo visto bene al Milan, e Dodo a destra: ce l’hai, usalo.
Kean e AttaKean sapevamo avesse questo problema, il Como si è assunto il rischio acquistandolo. Adesso si parla di operazione e penso si andrà per quella strada. Mentre Atta si è fatto male dopo il ritiro, perché durante il ritiro era stato uno dei migliori: nella prima partita con Grosso si era messo in mostra.
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