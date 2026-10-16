Enzo Baldini ha parlato del Como in vista della sfida con la Fiorentina, soffermandosi sulle scelte in attacco, sul caso Atta e sulle critiche a Ndour.
Intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno, il giornalista Enzo Baldini ha analizzato il prossimo avversario della Fiorentina:
È una squadra allestita molto bene, stimo molto Fabregas, ma quest’anno, con i due impegni in più, è vulnerabile. Di sicuro ha una classifica migliore della nostra, ha grandi ambizioni, ambizioni che anche noi sogniamo di avere.
Su Pellegrino
Non capisco che senso abbia rimanere 20 giorni a Firenze ad allenarsi con il tuo allenatore, per poi rimanere lì panchina a favore di Beto, c’è da capire quale sia l’attaccante realmente titolare.
il problema di Atta
Parlare di Atta non è facile, perché i commenti che arrivano dal Viola Park sono molto criptici. Se non ci dicono realmente cosa ha il ragazzo, possiamo dire qualsiasi cosa. Magari ha la pubalgia e lo tengono nascosto, sennò cosa devo pensare, che lo abbiamo preso non in perfette condizioni?
Ndour che non piace
A Firenze è ormai noto che piaccia prendere di mira qualcuno. Ndour non piace a prescindere: potrebbe fare anche 3 gol e vincere, come successo a Torino contro la Juventus, e comunque non piace. Tra l’altro, tutti gli allenatori che vengono a Firenze si innamorano di lui, e però ai fiorentini non piace.
Su Mastantuono e GnontoMastantuono doveva essere sostituito alla fine del primo tempo: domenica non ne ha azzeccata una. Gnonto non ha la classe dell’argentino, ma era stato l’unico in grado di gonfiare la rete. E lasciatemelo dire: annullare quei gol è la fine del calcio.
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