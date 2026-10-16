Vanoli cerca il modo migliore di impiegare Gonçalves sfruttandone i pregi e limitandone i difetti
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Nel corso del suo intervento in conferenza stampa all'antivigilia di Fiorentina-Como, il tecnico viola Paolo Vanoli ha affrontato la questione relativa a Pedro Gonçalves:
Mi sono espresso tantissimo sulle sue qualità, così come Oulai. Ma devo trovare un equilibrio di squadra. Dobbiamo essere umili e guardare indietro, l'anno scorso ha fatto cose importanti ma dentro una squadra consolidata. Lui è arrivato l'ultimo giorno di mercato e con una certa condizione fisica, serve tempo. Quest'anno lo voglio utilizzare per le sue qualità, in attacco soprattutto, ha più gol e assist di tutti ma dobbiamo metterlo nelle condizioni di non correre.
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