L'ex esterno della Fiorentina parla di Mastantuono, Beto e Gnonto

Redazione VN
GENOVA STADIO LUIGI FERRARIS SERIE A FIORENTINA VS GENOA

Focus VN - "Siamo giovani": non può essere (solo) questo il problema

L'ex viola Christian Manfredini parla ai microfoni di Arena Sportium dicendo la sua sulla Fiorentina non risparmiando critiche all'organico gigliato:

Mastantuono fa sempre la stessa cosa, fateci caso. Gnonto in questa squadra serve a poco. La Fiorentina ha preso Beto, che a me piaceva molto. Ma lui può giocare solo quando giochi di rimessa e può andare in profondità
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