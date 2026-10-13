L'ex esterno della Fiorentina parla di Mastantuono, Beto e Gnonto
Focus VN - "Siamo giovani": non può essere (solo) questo il problema
L'ex viola Christian Manfredini parla ai microfoni di Arena Sportium dicendo la sua sulla Fiorentina non risparmiando critiche all'organico gigliato:
Mastantuono fa sempre la stessa cosa, fateci caso. Gnonto in questa squadra serve a poco. La Fiorentina ha preso Beto, che a me piaceva molto. Ma lui può giocare solo quando giochi di rimessa e può andare in profondità
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