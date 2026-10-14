"Il Genoa ha mostrato che la Fiorentina non è una squadra"
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L’ex giocatore e tecnico della Primavera viola Claudio Piccinetti, intervenuto a Lady Radio, ha commentato con preoccupazione la sconfitta di Genova:
“Il Genoa ha mostrato che la Fiorentina non è una squadra, nessuno ha giocato da 7 ed è impossibile vincere così. Non serve avere Mastantuono, Njie e Gonçalves se non fanno la differenza. Gonçalves cammina, così come Ndour”.
Piccinetti mette in discussione l’impiego di Oulaï e il rendimento della squadra:
“Sono preoccupato… cosa c’entra Oulaï vicino all’area di rigore avversaria? Deve giocare a centrocampo davanti alla difesa, non essere schierato per attaccare Frendrup. Bisogna svegliarsi, perché la Fiorentina ha perso 4 partite su 6 e mancano le prestazioni. Si continua con i discorsi, si parla di talento, ma i punti non arrivano”.
Infine, l’attenzione si sposta sull’equilibrio tra i reparti e sui singoli:
“Manca equilibrio tra i reparti, si fanno troppi elogi alla Fiorentina, che da due anni è in fondo alla classifica… eppure sono tutti bravi. Nessuno scherma in mezzo, la difesa fa acqua da tutte le parti, Valdepeñas non sa difendere. Mastantuono fa sempre la stessa cosa. Non era la partita per Gnonto. Mancano moltissimo gli strappi di Atta, che con le sue falcate permetterebbe di guadagnare campo”.
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