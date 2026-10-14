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Nicolò Tresoldi e la Fiorentina, una storia che oggi fa riflettere. L'attaccante classe 2004, nato a Cagliari e cresciuto a Gubbio prima di trasferirsi in Germania a 13 anni, ieri sera si è preso la scena a San Siro. Con la maglia del Club Brugge ha firmato una tripletta nella vittoria per 4-3 contro l'Inter, riportando inevitabilmente alla luce un retroscena che riguarda anche il club viola.

Prima di affermarsi lontano dall'Italia, infatti, Tresoldi aveva sostenuto provini con diverse società italiane, tra cui proprio la Fiorentina, senza riuscire a convincerle a puntare su di lui. A raccontarlo era stato lui stesso in un'intervista esclusiva a Cronache di Spogliatoio, ripercorrendo le difficoltà incontrate nei primi anni della sua carriera.

"In Italia ho fatto tantissimi provini: Milan, Juventus, Bologna, Atalanta, Fiorentina, ma mi hanno sempre scartato alla fine. Vuoi questa cosa del tennis (Nicolò faceva parte della Nazionale U12), vuoi che servivano almeno 14 anni per andare in convitto".