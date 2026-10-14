"Penso che uno come Njie con la sua velocità avrebbe dato qualcosa in più"

Redazione VN
Grafica Jimenez Joao Mario Dodo Valdepenas Viery Parisi

Focus VN - 4 coppie in 8 gare: quali sono i terzini titolari della Fiorentina?

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Roberto Galbiati, ex difensore della Fiorentina, dice la sua sulla Fiorentina e su Paolo Vanoli. Ecco le sue parole a Toscana TV:

Oulaï e Fagioli potrebbero giocare insieme in un centrocampo a due, guadagnando rapidità e cattiveria agonistica, pur perdendo qualcosa in fisicità: Pensavo che Oulaï avrebbe giocato davanti alla difesa e Fagioli da mezzala, invece l’ivoriano nella posizione in cui è stato schierato un po’ lo si perde. È un buon giocatore ma ha un passo lento, manca di grinta

In difesa, gli errori di Ranieri non vengono considerati decisivi per la sconfitta:

Una giornata storta può capitare”. La gerarchia è Dragusin, Ranieri, Viery e Pongracic, con il croato quarta scelta anche secondo quanto emerge dalle decisioni e dalle parole di Vanoli. Paolo apprezza Viery, impiegato anche a sinistra perché Valdepeñas, pur interessante, fatica nella fase difensiva. Parisi? Penso che quando rientrerà dall’infortunio Parisi, si giocherà una maglia da titolare
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La scelta di Mastantuono titolare a Marassi suscita perplessità, considerando il viaggio affrontato con la Nazionale:

Penso che uno come Njie con la sua velocità avrebbe dato qualcosa in più. Mastantuono non doveva giocare, bene invece Gnonto. Vanoli sta pagando le aspettative create nell’intervista al Corriere dello Sport. Goncalves? Se si gioca 4-3-3 non si sa dove metterlo, deve fare la mezzapunta nel 4-2-3-1, da metà campo in su è un calciatore che può determinare

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