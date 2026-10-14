Il centrocampista piaceva tanto a Fabio Grosso
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Francesco Palmieri, direttore sportivo del Sassuolo, è tornato a parlare di Kristina Thorstvedt e di un suo possibile addio. Ecco le sue parole a TMW:
Kristian è un giocatore molto importante. Offerte ufficiali non ce ne sono mai state: quando si vuole un giocatore, come ha fatto il Leeds con Muharemovic, si fa un'offerta e ci si siede a parlare. Nel calcio, aspetto tecnico ed economico devono andare di pari passo. Ora è qui e sta facendo il suo lavoro nel modo giusto: mi piacerebbe trovare una soluzione gradita sia a lui sia a noi. E un grande professionista, è un grande giocatore: ha avuto un attimo di difficolta, ma non ha mai sbagliato un atteggiamento. Spero che ci possa essere apertura: da parte nostra, sia mia sia della società, c'è. Mi piacerebbe trovare la quadra. La società gli è sempre stata vicina, anche in passato, quando ha avuto degli infortuni: se c'è la volontà di entrambe le parti di sedersi e trovare una soluzione, ci fa piacere. Secondo me c'è stato qualcuno che gli ha dato fastidio nella quotidianità, ma non ci ha scalfiti, perché abbiamo dimostrato di avere le idee chiare
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