Fiorentina, Atta salta il Como: Vanoli prepara l'alternativa a centrocampo. Brescianini è in vantaggio su Gonçalves per una maglia da titolare.

Giovanni Zecchi
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Prosegue il lavoro della Fiorentina in vista della sfida contro il Como, in programma domenica 18 ottobre alle ore 15:00 allo stadio Artemio Franchi. Se fino a ieri filtrava grande pessimismo, oggi è arrivata la certezza: Arthur Atta non sarà a disposizione per la gara contro i lombardi. Lo staff viola dovrà quindi individuare un'alternativa a centrocampo.

Secondo quanto raccolto da ViolaNews, il favorito per partire dal primo minuto contro il Como è Brescianini, con Gonçalves destinato a rimandare il suo debutto da titolare in Serie A. Una scelta che indirizza le valutazioni di Vanoli in vista del prossimo impegno di campionato, con la Fiorentina chiamata a fare i conti con l'assenza del centrocampista francese e, soprattutto, a rialzarsi dopo la brutta prestazione contro il Genoa

Atta

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