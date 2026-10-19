Alberto Polverosi, sulle pagine del Corriere dello Sport, analizza la prestazione della Fiorentina contro il Como:

Il problema per la Fiorentina è che questi 90 minuti non sono staccati dal resto della stagione, ma vanno associati ai recenti 90' di Marassi, altra sconfitta, alla lunga serie di insuccessi al Franchi, alla terribile posizione in classifica (appena 4 punti, penultimo posto, col Venezia dietro di solo un punto), al pensiero di affrontare domenica prossima l’Inter a San Siro e soprattutto a quella montagna di reti che la stanno affossando: 17 gol presi in 7 partite, la peggior difesa del campionato. L’anno scorso, alla settima giornata, ne aveva subiti sette di meno e già allora si parlava di una difesa in crisi... Non solo, vanno aggiunti anche al fantasma della scorsa stagione, la gente a Firenze ha il terrore di ricadere dentro a un campionato già visto. Con questo sistema, con i tre fantasisti alle spalle di Pellegrino, la Fiorentina non ce la fa. Se prima era una sensazione, ora pare evidente. Perché riesca a venirne fuori così come è adesso dovrebbero inventare le partite di calcio con due palloni. Quando i viola perdono la prima palla, salta il banco, saltano le posizioni, i due soli centrocampisti non contengono l’attacco avversario, la difesa (che ha interpreti in difficoltà: ogni palla alta ieri finiva sulla testa di Douvikas e compagni) va in crisi e la squadra prende gol. Erano tre i “creativi” a Marassi (con Oulai trequartista al posto di Goncalves) e tre ieri. Per cambiare sistema a Vanoli servirebbe un mediano vero (mancava anche l’anno scorso, ma nessuno ci ha pensato), così ora si ritrova con soli tre centrocampisti, Fagioli, Ndour e Brescianini, più Oulai che entra ed esce di squadra senza troppe spiegazioni. Forse il recupero di Atta (altro caso non da poco: mai visto a Firenze il vero Atta ed è fermo dal 20 settembre) può rimettere un po’ di cose a posto e ritrovare un po’ di equilibrio. Questo sistema impone alle due ali di coprire tutta la fascia, togliendo soprattutto a Mastantuono la lucidità per la fase conclusiva dell’azione. Sul secondo gol del Como, l’argentino è rimasto indietro rispetto a Valle che, in piena libertà, ha messo in area la palla per il colpo di testa di Nico Paz. Se la Fiorentina punta davvero su Mastantuono non lo può obbligare a rientri continui. Anche da questo aspetto nasce l’esigenza di un cambio di sistema, l’argentino può mettersi dietro alla punta centrale (o alle due punte) e alle sue spalle la Fiorentina deve proteggersi con un centrocampista in più. Anche il Como, un prodotto già perfezionato a differenza della Fiorentina che sta nascendo quest’anno, ha più di un fantasista, ma la struttura fisica di Baturina e soprattutto di Paz è troppo diversa da quella di Goncalves e Mastantuono. L’impressione è che Vanoli debba ricominciare da capo.