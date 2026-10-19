Moise Kean racconta della scelta di trasferirsi al Como e del rapporto iniziale e attuale con il tecnico Fabregas
VIDEO VN - Funaro: “Franchi, il piano economico. I costi della Fiorentina”
L'attaccante del Como Moise Kean si è raccontato in un'intervista esclusiva rilasciata all'interno del nuovo documentario realizzato da Cronache di spogliatoio, dedicato al percorso e alle ambizioni del club guidato da Cesc Fàbregas.
La chiamata di Fabregas e l'impatto con il mondo lariano
Il centravanti ha ripercorso i momenti chiave del suo trasferimento in riva al Lario, rivelando la determinante spinta ricevuta dal tecnico spagnolo durante la sessione estiva di mercato:
Fabregas mi ha contattato al telefono in estate proponendomi il progetto con un entusiasmo travolgente. Questo approccio diretto mi ha conquistato fin da subito, perché si sposa perfettamente con il mio modo di vivere il calcio. Sono convinto che insieme potremo toglierci importanti soddisfazioni. Ricordo che lo selezionavo su Fifa (che oggi si chiama FC, ndr) quando giocava nel Barcellona, e adesso me lo ritrovo ad allenarmi tutti i giorni.
Kean ha poi speso parole di forte apprezzamento per l'organizzazione societaria e per l'atmosfera che si vive all'interno dell'ambiente azzurro:
Ci troviamo di fronte a una struttura societaria solida e ben organizzata. Il percorso del Como mi incuriosiva già da spettatore esterno e reputo che questa realtà possieda tutti i requisiti per posizionarsi ad alti livelli. Qui a Como si avverte un clima autentico e familiare.
© RIPRODUZIONE RISERVATA