L'attaccante del Como Moise Kean si è raccontato in un'intervista esclusiva rilasciata all'interno del nuovo documentario realizzato da Cronache di spogliatoio, dedicato al percorso e alle ambizioni del club guidato da Cesc Fàbregas.

Il centravanti ha ripercorso i momenti chiave del suo trasferimento in riva al Lario, rivelando la determinante spinta ricevuta dal tecnico spagnolo durante la sessione estiva di mercato:

Fabregas mi ha contattato al telefono in estate proponendomi il progetto con un entusiasmo travolgente. Questo approccio diretto mi ha conquistato fin da subito, perché si sposa perfettamente con il mio modo di vivere il calcio. Sono convinto che insieme potremo toglierci importanti soddisfazioni. Ricordo che lo selezionavo su Fifa (che oggi si chiama FC, ndr) quando giocava nel Barcellona, e adesso me lo ritrovo ad allenarmi tutti i giorni.