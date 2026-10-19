Luca Marelli, esperto arbitrale di DAZN, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per analizzare gli episodi arbitrali della sfida tra Fiorentina e Como, soffermandosi sia sulla prima rete dei lombardi sia sul gol annullato a Pongracic.

Il gol del Como

L'ho detto anche ieri in diretta: la prima rete del Como era da annullare, il VAR doveva intervenire. Può capitare qualunque cosa che può portare a un errore. Quando non c'era la tecnologia lo mettevamo in conto e cercavamo di evitare questi errori. Ora abbiamo la tecnologia che, negli ultimi anni, è stata usata troppo, ma non dobbiamo esagerare nemmeno al contrario. Sul vantaggio del Como non c'era nessun motivo per non intervenire. Ieri in diretta ero convinto che così sarebbe stato. Dopo ogni rete c'è sempre un check e quello che non capisco è come sia possibile che Paterna possa aver detto che era tutto regolare: il giocatore del Como non tocca mai il pallone.

Il gol annullato a Pongracic

C'era un problema di comunicazione tra sala VAR e campo e la ricostruzione in 3D non è arrivata. L'unica cosa che è arrivata è la ricostruzione che veniva riutilizzata negli anni passati, prima del fuorigioco semiautomatico. In quel caso non esiste protesta, il gol di Pongracic è nettamente in fuorigioco. Il problema è che ci hanno messo tanto a prendere una decisione così chiara.