Le parole di Giovanni Galli dopo Fiorentina-Como, la situazione di Oulai e il muro creato dai viola con il centro sportivo
VIDEO VN - Funaro: “Franchi, il piano economico. I costi della Fiorentina”
L'ex portiere viola, Giovanni Galli, ai microfoni di Lady Radio, ha commentato della prestazione della Fiorentina di ieri contro il Como. Le sue parole:
Non sappiamo come e per cosa è stata costruita questa Fiorentina. Oulai? Se sento Vanoli dire che deve imparare la tecnica del calcio italiano due domande me le faccio. Non posso dire altro, perché non lo vedo tutti i giorni.
Su Fiorentina-Como
Il fallo sul primo gol del Como c'era, ma non serve analizzare gli arbitri e il loro operato. Basta parlare dell'età media della Fiorentina, basta alibi. Diamo un'organizzazione vera a questa squadra e poi vediamo. Da quando c'è il Viola Park è tutto un piangere: è tutto chiuso, nessuno vede o sente niente. Né noi, né loro. Dovrebbe essere più aperto. La realtà deve entrare dentro il centro sportivo. Ieri si poteva anche vincere, era una partita aperta, ma dopo il 3-1 ci siamo spenti. I miglioramenti si sono visti, ma serve un ardore verso a questa Fiorentina.
Scarica la nuova app Viola News
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Esclusive
Come si spiega che il mercato della Lazio capolista è costato meno del solo Oulai?
Ultime notizie
Svolta Franchi, Funaro: "Concessione di 60 anni per 101 milioni più la manutenzione"
Radio e tv
Marelli attacca: "Come ha fatto Paterna a dire che era tutto regolare?"
Rassegna stampa
La moViola: "Fallo evidente su Gonçalves. Dubbi sul fuorigioco di Pongracic"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti