La Fiorentina manifesta formalmente la sua irritazione per gli eventi della gara contro il Como: inviato un documento ufficiale ai vertici della Lega Serie A
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La dirigenza della Fiorentina ha manifestato formalmente la propria irritazione per la direzione di gara e le scelte tecnologiche adottate durante la sfida persa per 1-3 al Franchi contro il Como.
Le situazioni contestate e l'iniziativa del club
Al centro delle polemiche sollevate dalla società viola ci sono due episodi chiave nella gestione del match curata dall'arbitro Di Bello:
Il contatto sullo 0-1: la mancata chiamata della sala VAR per un presunto fallo ai danni di Gonçalves a inizio azione, intervento che ha dato il via alla rete del vantaggio lariano.
L'annullamento del 2-2: le lunghe tempistiche di attesa e incertezza che hanno accompagnato la revisione della seconda marcatura di Pongracic, poi cancellata dal tabellino.
Secondo quanto appreso da Violanews, il clima nei quadri dirigenziali gigliati resta teso per l'assenza di spiegazioni sulle valutazioni di campo. La Fiorentina ha trasmesso un documento ufficiale ai vertici della Lega Serie A per chiedere chiarimenti formali sull'operato della squadra arbitrale e sull'impiego del protocollo VAR.
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