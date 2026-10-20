Arriva l'esito degli esami per Roberto Piccoli: lesione al bicipite femorale e stop di 3 settimane per l'attaccante del Bologna in prestito dalla Fiorentina
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Non arrivano buone notizie dall'infermeria del Bologna per il tecnico Raffaele Palladino. In seguito al problema fisico accusato nel corso della sfida di campionato persa per 3-1 contro l'Inter, Roberto Piccoli è stato sottoposto agli esami clinici e strumentali di rito, che hanno evidenziato una lesione muscolare. Un contrattempo pesante per l'attaccante trasferitosi in rossoblù dalla Fiorentina con la formula del prestito con obbligo di riscatto.
Il comunicato e l'esito degli esami
A fare chiarezza sulle condizioni del classe 2001 è stata la stessa società rossoblù attraverso una nota ufficiale diramata dopo la ripresa degli allenamenti a Casteldebole:
In seguito a un risentimento accusato durante la partita contro l’Inter, Roberto Piccoli è stato sottoposto a esami che hanno evidenziato una lesione del bicipite femorale della coscia destra, con tempi di recupero di 3 settimane.
Quali gare salterà: il rientro dopo la sosta
L'infortunio costringerà il centravanti a restare ai box per circa venti giorni, facendogli saltare impegni ravvicinati e delicati. Piccoli non sarà a disposizione per la sfida da ex contro il Cagliari all'Unipol Domus e salterà le successive partite di campionato contro Milan, Monza e Parma.
Con ogni probabilità, il giocatore di proprietà viola tornerà a pieno regime tra i convocati di Palladino direttamente dopo la sosta per le Nazionali di novembre, quando il Bologna riprenderà il proprio cammino in Serie A.
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