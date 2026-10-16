Piove sul bagnato in casa Inter verso la sfida con la Fiorentina: dopo Lautaro Martinez, si ferma anche Benjamin Pavard per lesione. I tempi di recupero

Redazione VN
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Piove sul bagnato in casa Inter. In vista della sfida di campionato contro la Fiorentina, in programma domenica 25 ottobre alle 12:30 a San Siro, il tecnico nerazzurro Cristian Chivu deve fare i conti con un'infermeria sempre più affollata e un'emergenza formazione che colpisce sia il reparto d'attacco sia la linea difensiva.

Dopo Lautaro, si ferma Pavard: il comunicato ufficiale

Dopo aver registrato lo stop forzato di Lautaro Martinez per un problema muscolare che terrà il capitano argentino lontano dai campi fino a dopo la sosta, le ultime ore hanno portato un altro verdetto pesante per lo scacchiere nerazzurro. Anche Benjamin Pavard è stato costretto a fermarsi a causa di un infortunio muscolare.

Pavard, Bisseck

A confermare l'entità del problema è stato lo stesso club con una nota ufficiale:

Benjamin Pavard si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento agli adduttori della coscia destra.

Tempi di recupero e le partite che salterà

Per il difensore francese si prospetta uno stop stimato di circa venti giorni. Un lasso di tempo che lo costringerà a saltare la sfida contro il Bologna, l'impegno europeo di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk e, soprattutto, l'incrocio di campionato contro la Fiorentina.

Il rischio concreto per Chivu è quello di ritrovare sia Pavard che Lautaro Martinez soltanto a novembre, dopo la sosta per le gare delle nazionali, complicando notevolmente le rotazioni dei nerazzurri nel ricco programma di gare da qui ai prossimi primi di novembre.

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