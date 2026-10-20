"Sarebbe clamoroso se Orsato, l'anti-Var, non prendesse provvedimenti", scrive il Corriere dello Sport

Redazione VN
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Il Corriere dello Sport analizza quel che è scaturito da due direzioni arbitrali controverse nel weekend, ovvero quelle di Chiffi in Milan-Atalanta e di Di Bello in Fiorentina-Como:

La luna di miele pare essere agli sgoccioli: gli errori cominciano a moltiplicarsi, la sensazione che il rinnovamento portasse aria nuova sta pian piano lasciando il posto alla consapevolezza che molto (se non tutto) sia dovuto alle nuove regole volute dall’Ifab pre-Mondiale piuttosto che alla soglia alta del nuovo designatore, Daniele Orsato, l’anti-VAR. I nodi stanno arrivando al pettine. La Fiorentina si lamenta, l’Atalanta si lamenta, tanto per rimanere all’ult imo turno. Intanto Chiffi e Di Bello sono finiti sotto la lente, sarebbe clamoroso se Orsato non prendesse provvedimenti, troppo brutte le prestazioni, anche al netto delle giustificazioni posticce. Certo, se Chiffi, con due OFR e un “vaffa” gestito con un giallo è stato davvero giudicato positivamente dall’Organo Tecnico (per capirci, l’8.50 sul manuale degli Osservatori AIA è «Ha arbitrato bene, prestazione di valore, con più positività sugli aspetti principali») non siamo messi benissimo e viene da pensare male. Molto male. L’OT era Giallatini, fedelissimo di Orsato. Pure Di Bello (pare) valutato positivo. Qualcosa non va.
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